Как сообщает Politeka.net, публикации знаменитостей в первые дни зимы значительно отличаются от прошлогодних. Большинство звезд отмечают, что в Украине с 24 февраля продолжается лютая зима. Солистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая тоже поделилась в Инстаграм чувствами от того, что на дворе уже календарная зима.

Артистка призналась, что она с детства обожает это приятное предвкушение в канун праздников и особый вайб, влетающий в жизнь после начала декабря. Несмотря на происходящее в Украине, певица верит в лучшее.

"И хотя в этом году вместо декоративных украшений на елку мы ищем гирлянду на батарейках, а в топе подарков генераторы, павербанки и даже контейнеры для воды, я верю, что никто не может забрать у нас праздник", - отметила Александра Зарицкая.

Александра Зарицкая также опубликовала чарующий снимок, на котором позировала в элегантном образе. Она надела белую шубку и черные кружевные перчатки. Образ дополняли локоны завиты в стиле 80-х и нежный макияж с акцентом на глаза.

В комментариях пользователи сети засыпали артистку комплиментами, а некоторые и вовсе назвали ее "зимняя фея".

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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