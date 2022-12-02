Не лише Володимир Остапчук висміяв статтю, коментарі від українців також не затрималися та розрядили апокаліптичні прогнози, замінивши лють на сміх.

Як повідомляє Politeka.net, пропагандисти на росії продовжують зомбувати своїх громадян, вигадуючи фейки про страшних українців, з приходом блекауту, з "нациків" перетворилися на "дикунів". У заголовках статей українців малюють дикунами, які готові йти на грабіж через тривалі блекаути.

Популярний український телеведучий Володимир Остапчук в Інстаграм-Сториз висміяв такі пропагандистські статейки.

Так, Володимир Остапчук висміяв пропагандистську публікацію, яка була розміщена на сайті російського видання Кp.ru під заголовком "Апокаліпсис у темряві: Міста України поринули у Середньовіччя, мародери грабують та вбивають на вулицях".

У статті, яку написали російські журналісти, йшлося про те, що нібито "жителі Києва та Львова у соцмережах готуються грабувати супермаркети та обговорюють погроми".

"Особисто я вже сьогодні помародерив - вкрав у головного редактора цього видання мізки", - прокоментував статтю Володимир Остапчук, розмістивши у своєму мікроблозі скріншот заголовка.

Коментарі від українців в Твіттері також не затрималися і розрядили апокаліптичні прогнози, замінивши лють на сміх: "Піду пограбую бюро ритуальних послуг. Треба ж русне якісь різдвяні подарунки надіслати", "Якщо що – пиши. Я тут не далеко, під'їду. Можна грабувати разом. Можна ще пункт по цькуванню щурів і тарганів бомбити росіяни на подарунки".

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