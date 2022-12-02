Як повідомляє Politeka.net, пропагандисти на росії продовжують зомбувати своїх громадян, вигадуючи фейки про страшних українців, з приходом блекауту, з "нациків" перетворилися на "дикунів". У заголовках статей українців малюють дикунами, які готові йти на грабіж через тривалі блекаути.
Популярний український телеведучий Володимир Остапчук в Інстаграм-Сториз висміяв такі пропагандистські статейки.
Так, Володимир Остапчук висміяв пропагандистську публікацію, яка була розміщена на сайті російського видання Кp.ru під заголовком "Апокаліпсис у темряві: Міста України поринули у Середньовіччя, мародери грабують та вбивають на вулицях".
У статті, яку написали російські журналісти, йшлося про те, що нібито "жителі Києва та Львова у соцмережах готуються грабувати супермаркети та обговорюють погроми".
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"Особисто я вже сьогодні помародерив - вкрав у головного редактора цього видання мізки", - прокоментував статтю Володимир Остапчук, розмістивши у своєму мікроблозі скріншот заголовка.
Коментарі від українців в Твіттері також не затрималися і розрядили апокаліптичні прогнози, замінивши лють на сміх: "Піду пограбую бюро ритуальних послуг. Треба ж русне якісь різдвяні подарунки надіслати", "Якщо що – пиши. Я тут не далеко, під'їду. Можна грабувати разом. Можна ще пункт по цькуванню щурів і тарганів бомбити росіяни на подарунки".
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