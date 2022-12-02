Не только Владимир Остапчук высмеял статью, комментарии от украинцев также не задержались и разрядили апокалиптические прогнозы, заменив ярость на смех.

Как сообщает Politeka.net, пропагандисты на рф продолжают зомбировать своих граждан, придумывая фейки о страшных украинцах, с приходом блекаута, из "нациков" превратились в "дикарей". В заглавиях статей украинцев рисуют дикарями, которые готовы идти на грабеж через продолжительные блекауты.

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук в Инстаграм-Сториз высмеял такие пропагандиские статейки.

Так, Владимир Остапчук высмеял пропагандистскую публикацию, которая была размещена на сайте российского издания Кp.ru под заголовком "Апокалипсис в темноте: Города Украины погрузились в Средневековье, мародеры грабят и убивают на улицах".

В статье, которую написали российские журналисты, говорилось о том, что якобы "жители Киева и Львова в соцсетях готовятся грабить супермаркеты и обсуждают погромы".

"Лично я уже сегодня помародерил – я украл у главного редактора этого издания мозги", – прокомментировал статью Владимир Остапчук, разместив в своем микроблоге скриншот заголовка.

Комментарии от украинцев в Твиттер также не задержались и разрядили апокалиптические прогнозы, заменив ярость на смех: "Пойду ограблю бюро ритуальных услуг. Надо же русне какие-то рождественские подарки прислать", "Если что – пиши. Я здесь не далеко, подъеду. Будем грабить вместе . Можно еще пункт по травле крыс и тараканов бомбить русские на подарки".

Напомним, что жена Остапчука "кайфанула" в компании другого мужчины, пока мужа нет рядом.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.

Также Politeka писала, что жена Остапчука раскрыла, что держит ее за границей.