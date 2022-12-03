Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова вирішила розповісти, як зігріти тіло, коли в квартирі немає світла та опалення.

"Останні місяці ворог продовжує нищити критичну інфраструктуру України, сподіваючись на те, що ми залишимось без світла, тепла та зв’язку. Але ж ми за час повномасштабної війни навчились пристосовуватись до будь-яких умов та долати складнощі. Щодня доводимо, що для нас немає нічого неможливого! Однак дбати про себе та своє здоров’я важливо завжди", — наголосила Боржемська та розкрила прості та дієві способи, як розігріти тіло вдома в години без електроенергії.

По-перше, якщо у вас ще немає термобілизни, то Марина радить придбати її. Це спеціальний одяг, який допоможе підтримувати постійну температуру тіла, незалежно від того, наскільки холодно навколо.

Вдень намагайтесь більше рухатись. Починайте обов’язково з розминки, після чого – присідайте, віджимайтесь, стрибайте. Приділивши вправам хоча б 10-15 хвилин, ви швидко зігрієтесь та почуватиметесь енергійно. У вечірній час без світла найбезпечніше займатися йогою або стретчингом. Спорт допомагає не лише зігрітися, але й розігнати тривожні думки та підняти настрій.

За словами зірки "Зважені та щасливі", ще один спосіб розігріти м’язи – зробити легкий масаж. Розім’яти тіло можна як собі самому, так і попросити людину поруч, якщо мешкаєте не самі. Масаж допоможе пришвидшити циркуляцію крові. Проте масажувати тіло варто лише у тому разі, якщо у вас немає протипоказань.

Також можна робити ванночки для ніг, якщо маєте гарячу воду. Наберіть в миску теплу воду, опустіть туди ноги та періодично підливайте гарячішу.

Крім того, зігріти кінцівки можна за допомогою спеціального крему, якщо у вас немає алергічної реакції на його компоненти. У складі засобу має бути м’ята, камфора або перець.

Обов’язково заздалегідь зробіть теплі напої - налийте чай у термос.

Також Марина Боржемська додала, що їй особисто допомагає зігрітися теплий костюм на флісі, а вночі - тепла ковдра.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.