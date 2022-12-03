В этот раз на своей странице в Instagram экс-жена боксера Вячеслава Узелкова решила рассказать, как согреть тело, когда в квартире нет света и отопления.

"Последние месяцы враг продолжает уничтожать критическую инфраструктуру Украины, надеясь на то, что мы останемся без света, тепла и связи. Но мы за время полномасштабной войны научились приспосабливаться к любым условиям и преодолевать сложности. Каждый день доказываем, что для нас нет ничего невозможного! Однако заботиться о себе и своем здоровье важно всегда", — подчеркнула Боржемская и раскрыла простые и действенные способы, как разогреть тело дома в часы без электроэнергии.

Во-первых, если у вас еще нет термобелья, Марина советует приобрести его. Это специальная одежда, которая поможет поддерживать постоянную температуру тела, вне зависимости от того, насколько холодно вокруг.

Днем старайтесь больше двигаться. Начинайте обязательно с разминки, после чего – приседайте, отжимайтесь, прыгайте. Уделив упражнениям хотя бы 10-15 минут, вы быстро согреетесь и будете чувствовать себя энергично. В вечернее время без света безопаснее всего заниматься йогой или стретчингом. Спорт помогает не только согреться, но и разогнать тревожные мысли и поднять настроение.

По словам звезды "Зважені та щасливі", еще один способ разогреть мышцы – сделать лёгкий массаж. Размять тело можно как самому себе, так и попросить человека рядом, если живете не сами. Массаж поможет ускорить циркуляцию крови. Однако массировать тело следует только в том случае, если у вас нет противопоказаний.

Также можно делать ванночки для ног, если имеете горячую воду. Наберите в миску теплую воду, опустите туда ноги и периодически подливайте более горячую.

Кроме того, согреть конечности можно с помощью специального крема, если у вас нет аллергической реакции на его компоненты. В составе средства должны быть мята, камфора или перец.

Обязательно заранее сделайте теплые напитки – налейте чай в термос.

Также Марина Боржемская добавила, что ей лично помогает согреться теплый костюм на флисе, а ночью – теплое одеяло.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.