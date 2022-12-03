Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як смачно приготувати пшеницю.
"Готуєш пшеницю - допомагаєш Україні і робиш її сильнішою. Проста формула. Бо пшениця - це наша економіка, історія та культура. База. І я не хочу, щоб ми про це забули, бо зерна і так не продають у магазинах, проте рису з Азії - завались. На рис не гоню, навіть люблю. Просто хочу повернути пшениці її законне місце у серцях, магазинах та на кухнях українців. Вона на це заслуговує, просто треба навчитися її їсти і сприймати не тільки, як щось давнє, а і як продукт теперішнього та майбутнього", — наголосив Клопотенко.
Наприклад, Євген радить приготувати пшеницю з бульйоном та вершковим маслом, додавши трохи вина та овочів.
"Так ми створюємо не продукт виживання, а продукт насолоди. Щось, до чого хочеться тягнутися і передавати цю культуру приготування дітям", — наголосив "Мастер Шеф".
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Також Євген Клопотенко пропонує поекспериментувати та приготувати ризото, викорисиавши за основу не рис, а пшеницю. Для більшого смаку можна використати сухі білі гриби та печериці, а при подачі додати листочки свіжого чебрецю і натертий твердий сир.
Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
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