В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить пшеницу.

"Готовишь пшеницу - помогаешь Украине и делаешь ее сильнее. Простая формула. Потому что пшеница - это наша экономика, история и культура. База. И я не хочу, чтобы мы об этом забыли, потому что зерна и так не продают в магазинах, но риса из Азии - завались. На рис не гоню, даже люблю. Просто хочу вернуть пшенице ее законное место в сердцах, магазинах и на кухнях украинцев. Она этого заслуживает, просто надо научиться ее есть и воспринимать не только, как что-то давнее, но и как продукт настоящего и будущего", - подчеркнул Клопотенко.

Например, Евгений советует приготовить пшеницу с бульоном и сливочным маслом, добавив немного вина и овощей.

"Так мы создаем не продукт выживания, а продукт наслаждения. Что-то, к чему хочется тянуться и передавать эту культуру приготовления детям", - подчеркнул "Мастер Шеф".

Также Евгений Клопотенко предлагает поэкспериментировать и приготовить ризотто, используя за основу не рис, а пшеницу. Для большего вкуса можно использовать сухие белые грибы и шампиньоны, а при подаче добавить листики свежего тимьяна и натертый твердый сыр.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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