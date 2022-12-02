Популярний український виконавець, знаменитий співак та фронтмен гурту «Океан Ельзи» нещодавно відлетів за кордон, щоб дати серію концертів на підтримку українців. Артист також продовжує збирати кошти для ЗСУ.

"Гданськ, до зустрічі ввечері на концерті #HelpforUkrainetour #OE" - поділився артист новим селфі на тлі міста. Зазначимо, на відміну від багатьох зіркових колег, в Інстаграмі співак ніяких розваг не показує, курорти не відвідує і не викликає негативних реакцій.

Більшість захоплена простотою та душевними виконаннями артиста:

"До зустрічі! 😍; Дякую за Гамбург! Приїжджай до Албанії, до Тирану! 💙💛; Witamy w Gdansku. 🤗☺; Не мені, на роботу не зможу (; І у мене є фото на тлі саме цих дверей з серпня цього року; Ні, початок буде десь о 20:40 😂; Гарний) Дякуємо за концерт у Гамбурзі! Як удома побував!».

Раніше артист виклав незвичайне фото зі свого виступу в одному з європейських міст, на якому показав, у якій атмосфері вони виглядають.

Як видно на новій фотографії, Святослав буквально загубився у толі глядачів у залі. Якщо придивитися, то можна помітити артиста у самому центрі серед глядачів, які прийшли на концерт із українською символікою.

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