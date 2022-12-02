Популярный украинский исполнитель, знаменитый певец и фронтмен группы «Океан Эльзы» не так давно улетел заграницу, чтобы дать серию концертов в поддержку украинцев. Артист также продолжает собирать средства для ВСУ.

«Гданьск, до встречи вечером на концерте #HelpforUkrainetour #OE» - поделился артист новым селфи на фоне города. Отметим, в отличие от многих звездных коллег, в Инстаграм певец никаких развлечений не показывает, курорты не посещает и не вызывает негативных реакций.

Большинство восхищено простотой и душевными исполнениями артиста:

«До встречи! 😍; Спасибо за Гамбург! Приезжай в Албанию, в Тирану! 💙💛; Witamy w Gdansku. 🤗☺; Не мне, на работу не смогу(; И у меня есть фото на фоне именно этой двери с августа этого года; Нет, начало будет где-то в 20:40 😂; Красивый)Спасибо за концерт в Гамбурге! Как дома побывал!».

Ранее артист выложил необычное фото со своего выступления в одном из европейских городов, на котором показал, в какой атмосфере они походят.

Как видно на новой фотографии, Святослав буквально затерялся в толе зрителей в зале. Если присмотреться, то можно заметить артиста в самом центре среди зрителей, которые пришли на концерт с украинской символикой.

Напомним, "Это сплошной кошмар": Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.

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