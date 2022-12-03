Відома актриса та перша «Холостячка» Ксенія Мішина вирушила до Хорватії на зйомки нового проекту, заради якого почала вивчати іншу мову. Також Ксенія почала показувати, як тепер проходять її будні із сином, адже дитину вона також взяла із собою.

Незважаючи на активний графік зйомок та інтерв'ю, Мишина встигає займатися тренуваннями, ходить у спортзал, медитує і дозволяє розслабитися без зайвої уваги. Наприклад, цього разу Мішина показала, якими можуть бути розслаблюючі вечори без тривог:

«Ну прикольно як! У такі приємні несподівані моменти ти розумієш життя. Вона є завжди буде. Завжди десь будуть війни, і завжди треба жити. Незважаючи ні на що» - заявила Мішина, перебуваючи далеко від Києва.

Також зірка поділилася результатами свого курсу медитацій.

"Було б ще крутіше, якби в пологовому будинку видавали не тільки інструкцію щодо застосування твоєї дитини, а й тебе теж.

Знайшов поломку, відкрив зміст, подивився на якій сторінці кажуть, як упоратися з цією проблемою і вуаля! Але ж, на жаль 😞 Буває, послухаєш різних розумних людей і все зрозуміло, а ось на практиці робота ще та :)", - зізнається Ксенія Мішина.

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