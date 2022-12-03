Известная актриса и первая «Холостячка» Ксения Мишина отправилась в Хорватию на съемки нового проекта, ради которого начала учить другой язык. Также Ксения начала показывать, как теперь проходят ее будни с сыном, ведь ребенка она также взяла с собой.

Несмотря на активный график съемок и интервью, успевает Мишина заниматься тренировками, ходит в спортзал, медитирует и позволяет расслабиться без лишнего внимания. К примеру, в этот раз Мишина показала, какими могут быть расслабляющие вечера без тревог:

«Ну прикольно то как! В такие приятные неожиданные моменты ты понимаешь жизнь. Она есть, всегда будет. Всегда где-то будут войны, и всегда надо жить. Несмотря ни на что» - заявила Мишина, находясь вдали от Киева.

Также звезда поделилась результатами своего курса медитаций.

"Было бы еще круче, если бы в роддоме выдавали не только инструкцию по применению твоего ребенка, но и тебя тоже.

Нашел поломку, открыл содержание, посмотрел на какой странице говорят, как справиться с этой проблемой и вуаля! Но ведь, к сожалению 😞Бывает послушаешь разных умных людей и все понятно, а вот на практике работа еще та :)", - признается Ксения Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.