Відома співачка Даша Астаф'єва поділилася як займається у вільний час.

Даша Астаф'єва є популярною моделлю, співачкою і вже встигла знятися у деяких кінострічках. Артистка зараз зайнята новими проектами та вже не приділяє так багато часу пісенній творчості, як раніше.

При цьому завжди не забуває виконавиця про зовнішній вигляд, піклуючись про фігуру, займаючись активно тренуваннями.

Артистка нечасто показує в Інстаграмі, як і коли займається в залі, проте зрідка нагадує про заняття. Також Даша захоплена йогою, про що неодноразово говорила в мережі.

На цей раз Даша порадувала кадрами: «Потренувалася, і тепер можу похвалитися новим бомбардованим килимком для йоги» - розповіла Астаф'єва.

Зараз артистка все більше часу приділяє роботі, тому в Інстаграмі вже не так багато її кадрів із відпочинку чи постановочних глянсових фото з фотосесій. Однак Астаф'єва намагається показувати цікавий стиль і поза публікою, підбираючи вбрання максимально у своєму стилі.

Чорне сітчасте плаття міді-довжини з білими вставками на плечах та талії вдало гармоніювало із взуттям Даші.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон