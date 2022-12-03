Известная певица Даша Астафьева поделилась, как занимается в свободное время.

Даша Астафьева является популярной моделью, певицей и уже успела сняться в некоторых кинолентах. Артистка сейчас занята новыми проектами и уже не уделяет так много времени песенному творчеству, как раньше.

При этом всегда не забывает исполнительница о внешнем виде, заботясь о фигуре, занимаясь довольно активно тренировками.

Артистка нечасто показывает в Инстаграм, как и когда занимается в зале, однако изредка напоминает о занятиях. Также Даша увлечена йогой, о чем не раз говорила в сети.

В этот раз Даша порадовала кадрами: «Потренировалась, и теперь могу похвастаться новым бомбезным ковриком для йоги» - рассказала Астафьева.

Сейчас артистка все больше времени уделяет работе, поэтому в Инстаграм уже не так много ее кадров из отдыха или постановочных глянцевых фото из фотосессий. Однако Астафьева старается показывать интересный стиль и вне публики, подбирая наряды максимально в своем стиле.

Черное сетчатое платье миди-длины с белыми вставками на плечах и талии удачно гармонировало с обувью Даши.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.