Популярна українська співачка, друга «Холостячка» Злата Огневич щодня розповідає про своє життя в Інстаграмі, а також ділиться особистими лайфхаками, корисностями та зауваженнями. Нерідко у Злати цікавляться секретами краси, адже співачка ретельно стежить за шкірою і поки що не бажає жодних філерів та уколів.

«Мені дуже подобається стан моєї шкіри зараз. Така задоволена, що в рази менше використовую тональний крем у повсякденному житті. Все завдяки косметиці з пептидами!

І тепер мій б'юті-ритуал ... Тонік-гель, завдяки активним інгредієнтам, він зволожує, заспокоює та освіжає. Приємний та дуже ефективний.

Потім сироватка з омолоджуючим ефектом, а також живильний крем для зневодненої шкіри. Дуже приємні кроки до свіжої шкіри» - ділиться Злата.

Нещодавно Огневич вирушила до Відня, звідки активно ділиться новими кадрами. Також артистка почала розповідати, як встигає провести вільний час із користю.

«Похолодало, але ця курточка ідеально підходить для прогулянок. А ось українська крамничка на ярмарку» - ділиться Злата моментами свого невигадливого відпочинку.

Варто зазначити, що артистка не вирушала на безтурботну відпустку жодного разу з 24 лютого і не хвалилася модними кадрами з пляжу, на відміну від багатьох зіркових колег.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

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