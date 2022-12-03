Популярная украинская певица, вторая «Холостячка» Злата Огневич каждый день рассказывает о своей жизни в Инстаграм, а также делится личными лайфхаками, полезностями и замечаниями. Нередко у Златы интересуются секретами красоты, ведь певица тщательно следит за кожей и пока не желает никаких филлеров и уколов.

«Мне очень нравится состояние моей кожи сейчас. Настолько довольна, что в разы меньше использую тональный крем в повседневной жизни. Все благодаря косметике с пептидами!

И теперь мой бьюти-ритуал… Тоник-гель, благодаря активным ингредиентам, он увлажняет, успокаивает и освежает. Приятный и очень эффективный.

Потом сыворотка с омолаживающим эффектом, а также питательный крем для увядающей и обезвоженной кожи. Очень приятные шаги к свежей, блестящей коже» - делится Злата.

Недавно Огневич отправилась в Вену, откуда теперь активно делится новыми кадрами. Также артистка стала рассказывать, как успевает провести свободное время с пользой.

«Похолодало, но эта курточка идеально подходит для прогулок. А вот украинский магазинчик на ярмарке» - делится Злата моментами своего незатейливого отдыха.

Стоит отметить, что артистка не отправлялась на беззаботный отпуск ни разу с 24-го февраля и не хвасталась модными кадрами из пляжа, в отличие от многих звездных коллег.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.