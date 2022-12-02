Вперше трек зазвучав під час виступу співака у київському метрополітені ще у липні, проте зараз Дмитро Монатик представив уже доопрацьовану версію "Дивної ночі".

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак Дмитро Монатик нещодавно повернувся зі свого європейського туру до Києва. Він відвідав дітей, які проходять лікування в одній із лікарень, а також заспівав їм. Цього разу на своїй сторінці в Інстаграмі та каналі Youtube він представив шанувальникам римічний кавер на пісню "Дивна ніч" легендарного естрадного співака Миколи Мозгового.

Музичну композицію виконавець хотів запрем'єрити ще до початку повномасштабної війни, проте прем'єру довелося перенести. Ця пісня стала жестом поваги до творчості легенди української музики Миколи Мозгового.

Вперше трек зазвучав під час виступу співака у київському метрополітені ще у липні, проте зараз Монатик представив уже доопрацьовану версію "Дивної ночі".

"Щиро вірю, що зовсім скоро ми танцюватимемо під цю пісню на святі до Дня нашої перемоги! Не варто в танці не пускати ноги. Слова легендарного Миколи Мозгового", - зазначив у підписі до відео Дмитро Монатик.

У коментарях користувачі мережі ділилися своїми враженнями після прослуховування нової пісні Дмитра Монатика: "Люблю, піднімає настрій", "Дякую за таку теплу творчість у такі складні часи", "Музика і кохання переможуть, сяй навіть у найтемнішу ніч", "Ти робиш дивовижну річ", "Вітаємо з такою особливою, чарівною прем'єрою, ви творите справжні чудеса, ми дуже пишаємося!".

Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

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