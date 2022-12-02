Впервые трек зазвучал во время выступления певца в киевском метрополитене еще в июле, однако сейчас Дмитрий Монатик представил уже доработанную версию "Дивної ночі".

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец Дмитрий Монатик недавно вернулся из своего европейского тура в Киев. Он посетил детей, которые проходят лечение в одной из больниц, а также спел им. В этот раз на своей странице в Инстаграм и канале Youtube он представил поклонникам римичный кавер на песню "Дивна ніч" легендарного эстрадного певца Николая Мозгового.

Музыкальную композицию исполнитель хотел запремьерить еще до начала полномасштабной войны, однако премьеру пришлось перенести. Эта песня стала – жестом уважения к творчеству легенды украинской музыки Николая Мозгового.

Впервые трек зазвучал во время выступления певца в киевском метрополитене еще в июле, однако сейчас Монатик представил уже доработанную версию "Дивної ночі".

"Искренне верю, что совсем скоро мы будем танцевать под эту песню на празднике ко Дню нашей победы! Не стоит в танце не пускать ноги. Слова легендарного Николая Мозгового", - отметил в подписи к видео Дмитрий Монатик.

В комментариях пользователи сети делились своими впечатлениями после прослушивания новой песни Дмитрия Монатика: "Обожаю, поднимает настроение", "Спасибо за такое теплое творчество в такие сложные времена", "Музыка и любовь победят, сияй даже в самую темную ночь", "Ты делаешь удивительную вещь", "Поздравляем с такой особенной, волшебной премьерой, вы творите настоящие чудеса, мы очень гордимся!".

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.