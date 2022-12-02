Українська співачка, актриса та модель Даша Астаф'єва відреагувала на висловлювання американського репера.

Як повідомляє Politeka.net, скандальний американський репер Каньє Вест знову потрапив до центру обговорень. На цей раз він обурив світ своїми висловлюваннями на шоу конспіролога Алекса Джонса. Зокрема, він висловив свою симпатію до гітлера та путіна.

Українська співачка Даша Астаф'єва на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз відреагувала на висловлювання американського репера.

Варто зазначити, що після скандальних заяв виконавця від нього відвернулося багато шанувальників, а в Мережі піднялася хвиля хейту на його адресу. Щодо співачки, то Даша Астаф'єва нецензурно вилаяла виконавця і запропонувала надати окупантам "чорні целофанові плащі".

"Як каньєуесту все ж таки підходить костюм г*ндона! Пропоную пігодогам чорні целофанові плащі - стильно і зручно", - написала Даша Астаф'єва .

Слід зазначити, що слідом за висловлюваннями у прямому ефірі репер Каньє Вест опублікував у Твіттері колаж свастики, переплетеної із зіркою Давида.

На тлі цього скандалу обліковий запис Уеста в Twitter був заблокований. Ілон Маск прокоментував, що блокування пов'язане із закликами до насильства та заохочення насильства з боку скандального музиканта.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.



