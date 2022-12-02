Как сообщает Politeka.net, скандальный американский рэпер Канье Уэст снова попал в центр обсуждений. На этот раз он возмутил мир своими высказываниями на шоу конспиролога Алекса Джонса. В частности, он высказал свою симпатию к гитлеру и путину.

Украинская певица Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм-Сториз отреагировала на высказывания американского рэпера.

Стоит отметить, что после скандальных заявлений исполнителя от него отвернулись многие поклонники, а в Сети поднялась волна хейта в его адрес. Что касается певицы, то Даша Астафьева нецензурно обругала исполнителя и предложила предоставить оккупантам "черные целлофановые плащи".

"Как каньеуэсту все же подходит костюм г*ндона! Пигодогам предлагаю черные целлофановые плащи — стильно и удобно", — написала Даша Астафьева.

Стоит отметить, что следом за высказываниями в прямом эфире рэпер Канье Уэст опубликовал в Твиттере коллаж свастики, переплетенной со звездой Давида.

На фоне этого скандала аккаунт Уэста в Twitter был заблокирован. Илон Маск прокомментировал, что блокировка связана с призывами к насилию и с поощрением насилия со стороны скандального музыканта.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.



