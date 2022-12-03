Про це Світлана Тарабарова дізналася сьогодні – сестри не хотіли говорити артистці, яка чекає на третю дитину, про обстріл, щоб вона не хвилювалася.

Як повідомляє Politeka.net, після звільнення Херсона місто продовжує бути небезпечним для мешканців – його часто обстрілюють. Днями стався черговий удар, через який постраждав рідний район української співачки Світлани Тарабарової. Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз.

Про це Світлана Тарабарова дізналася сьогодні – сестри не хотіли говорити артистці, яка чекає на третю дитину, про обстріл, щоб вона не хвилювалася. З часом вона змогла вийти на зв'язок із мамою. Схоже, Світлана вмовляла батьків виїхати із міста.



"Сестри не розповіли мені про вчорашній обстріл мого міста, мій район... Зараз я про все дізналася. Мама вийшла на зв'язок, навіть мої крики та сльози в трубку не діють на батьків. Це коментувати неможливо. Обстріляли моє дитинство, тварини. Херсон. Наступить день розплати. Карма існує", - написала Світлана Тарабарова.

Нещодавно Світлана Тарабарова ділилася як живуть її батьки в деокупованому Херсоні. В даний час місто продовжує страждати від ворожих атак. Як і по всій країні, там також періодично немає ні світла, ні води. Але попри все батьки артистки тримаються і не втрачають оптимізму.