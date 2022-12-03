Об этом Светлана Тарабарова узнала сегодня – сестры не хотели говорить артистке, которая ждет третьего ребенка, об обстреле, чтобы она не волновалась.

Как сообщает Politeka.net, после освобождения Херсона город продолжает быть опасным для жителей – его часто обстреливают. На днях произошел очередной удар, из-за которого пострадал родной район украинской певицы Светланы Тарабаровой. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Инстаграм-Сториз.

Об этом Светлана Тарабарова узнала сегодня – сестры не хотели говорить артистке, которая ждет третьего ребенка, об обстреле, чтобы она не волновалась. С течением времени она смогла выйти на связь с мамой. Похоже, Светлана уговаривала родителей уехать из города.



"Сестры не рассказали мне о вчерашнем обстреле моего города, моем районе… Сейчас я обо всем узнала. Мама вышла на связь, даже мои крики и слезы в трубку не действуют на родителей. Это комментировать невозможно. Обстреляли мое детство, твари. Херсон. Наступит день расплаты. Карма существует", – написала Светлана Тарабарова.

Недавно Светлана Тарабарова делилась, как живут ее родители в деоккупированном Херсоне. В настоящее время город продолжает страдать от вражеских атак. Как и по всей стране, там так же периодически нет ни света, ни воды. Но, несмотря ни на что, родители артистки держатся и не теряют оптимизма.