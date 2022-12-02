Як повідомляє Politeka.net , дружина українського співака Віктора Павлика, блогер Катерина Репяхова показала на своїй сторінці в Інстаграм, який "привіт" російським окупантам передав її чоловік. Зокрема, артист залишив автограф та знамениту фразу зі своєї пісні на снаряді калібру 152-мм.
Як відомо, днями в Україні розпочалося серійне виробництво вітчизняних боєприпасів. Зокрема дуже дефіцитних калібрів, серед яких і 152 мм. Ці снаряди виготовляються за технологіями НАТО. Потужності розташовані як в Україні, так і в країні партнера. Ці боєприпаси вже успішно пройшли випробування і Міноборони сподівається забезпечити ними українську артилерію.
Днями Укроборонпром поширив відео та фотографії, на яких музиканти, військові та громадські діячі залишають на новеньких боєприпасах послання своїм ворогам. До них приєднався і музикант Віктор Павлік.
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Катерина Репяхова розмістила фотографію, де зображено артилерійський снаряд калібру 152-мм. Слід зазначити, що послання підібрали дуже промовисте. На ньому Віктор Павлик залишив свій автограф та рядки зі своєї знаменитої пісні. Павлик написав: "Ні обіцянок, ні пробачень!"
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
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