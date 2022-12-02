На днях Укроборонпром распространил видео и фотографии, на которых украинцы оставляют на новеньких боеприпасах послания своим врагам. К ним присоединился и музыкант Виктор Павлик.

Как сообщает Politeka.net, жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала на своей странице в Инстаграм, какой "привет" российским оккупантам передал ее муж. В частности, артист оставил автограф и знаменитую фразу из своей песни на снаряде калибра 152-мм.

Как известно, на днях в Украине началось серийное производство отечественных боеприпасов. В частности, очень дефицитных калибров, среди которых и 152 мм. Эти снаряды производятся по технологиям НАТО. Мощности расположены как в Украине, так и в стране партнера. Эти боеприпасы уже успешно прошли испытания, и Минобороны надеется обеспечить ими украинскую артиллерию.

На днях Укроборонпром распространил видео и фотографии, на которых музыканты, военные и общественные деятели оставляют на новеньких боеприпасах послания своим врагам. К ним присоединился и музыкант Виктор Павлик.

Екатерина Репяхова разместила фотографию, на которой изображен артиллерийский снаряд калибра 152-мм. Следует заметить, что послание подобрали очень красноречивое. На нем Виктор Павлик оставил свой автограф и строчки из своей знаменитой песни. Павлик написал: "Ні обіцянок, ні пробачень!".

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