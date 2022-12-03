Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив кумедне відео, в якому показав, як би він виглядав із довгим білявим волоссям.
"Хто там питався як я виглядаю з волоссям?😎Ловіть сексімачо", — жартує Слава Дьомін, ефектно змахнувши волосся та понадувавши губи в кадрі.
"Ого, який ти гарний!", — написав у коментарях співак Віктор Павлік.
Білшість шанувальників відзначили, що в цій перуці ведучий став схожий на Олега Винника:
"А я то думаю, чому не показується Винник, а його вже Дьомін замінив 😂 прямо відчуваю, що скоро буде шампунь рекламувати 😂😂😂";
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"краще без волосся.... дуже погані асоціації...я б навіть сказала, що поряд з Вами відчуваю конкуренцію за увагу чоловіків 😅😂";
"Ну прям зірка реклами шампуню!!!";
"Олег Винник на мінімалках 🔥";
"Зараз вовчиці налетять 😂❤️";
"Єдиний плюс для вас - може бути тепліше. 🤔😏😅 Але ж для тепла - краще шапка.) Мені Ви подобаєтесь таким, як є,- без оцього "апґрейду"";
"Винник нервово палить десь у сторонці 🤣
"Є люди, яким краще без волосся 😂";
"Слава, не гони)) Тобі пасує без волосся!";
"Ой нє, шикардосна ж лисина була, нормально ж спілкувались...".
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