Відомий український радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін здивував схожістю зі співаком Олегом Винником.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив кумедне відео, в якому показав, як би він виглядав із довгим білявим волоссям.

"Хто там питався як я виглядаю з волоссям?😎Ловіть сексімачо", — жартує Слава Дьомін, ефектно змахнувши волосся та понадувавши губи в кадрі.

"Ого, який ти гарний!", — написав у коментарях співак Віктор Павлік.

Білшість шанувальників відзначили, що в цій перуці ведучий став схожий на Олега Винника:

"А я то думаю, чому не показується Винник, а його вже Дьомін замінив 😂 прямо відчуваю, що скоро буде шампунь рекламувати 😂😂😂";

"краще без волосся.... дуже погані асоціації...я б навіть сказала, що поряд з Вами відчуваю конкуренцію за увагу чоловіків 😅😂";

"Ну прям зірка реклами шампуню!!!";

"Олег Винник на мінімалках 🔥";

"Зараз вовчиці налетять 😂❤️";

"Єдиний плюс для вас - може бути тепліше. 🤔😏😅 Але ж для тепла - краще шапка.) Мені Ви подобаєтесь таким, як є,- без оцього "апґрейду"";

"Винник нервово палить десь у сторонці 🤣

"Є люди, яким краще без волосся 😂";

"Слава, не гони)) Тобі пасує без волосся!";

"Ой нє, шикардосна ж лисина була, нормально ж спілкувались...".

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