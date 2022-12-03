В этот раз на своей странице в Instagram ведущий разместил забавное видео, в котором показал, как бы он выглядел с длинными белокурыми волосами.
"Кто там спрашивал как я выгляжу с волосами? 😎Ловите сексимачо", - шутит Слава Демин, эффектно смахнув волосы и надув губы в кадре.
"Ого, какой ты красивый!", - написал в комментариях певец Виктор Павлик.
Большинство поклонников отметили, что в этом парике ведущий стал похож на Олега Винника:
"А я то думаю, почему не показывается Винник, а его уже Демин заменил 😂 прямо чувствую, что скоро будет шампунь рекламировать 😂😂😂";
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в составе ПЦУ: что это означает
"Подлец и мерзавец": будут судить бывшего украинского телеведущего, которого многие знают
МИД бьет тревогу из-за новых угроз украинским дипломатам: "Есть основания считать..."
"Выводят своих военных": у оккупантов новая крупная неудача, подробности
"лучше без волос.... очень плохие ассоциации...я бы даже сказала, что рядом с Вами чувствую конкуренцию за внимание мужчин 😅😂";
"Ну прям звезда рекламы шампуня!!!";
"Олег Винник на минималках 🔥";
"Сейчас волчицы налетят 😂❤️";
"Единственный плюс для вас - может быть теплее. 🤔😏😅 Но ведь для тепла - лучше шапка.) Мне Вы нравитесь таким, как есть, - без этого "апгрейда"";
"Винник нервно курит где-то в сторонке 🤣
"Есть люди, которым лучше без волос 😂";
"Слава, не гони)) Тебе подходит без волос!";
"Ой нет, шикардосная же лысина была, нормально же общались...".
Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.
Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.
Также Politeka писала, Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.