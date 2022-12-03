В этот раз на своей странице в Instagram ведущий разместил забавное видео, в котором показал, как бы он выглядел с длинными белокурыми волосами.

"Кто там спрашивал как я выгляжу с волосами? 😎Ловите сексимачо", - шутит Слава Демин, эффектно смахнув волосы и надув губы в кадре.

"Ого, какой ты красивый!", - написал в комментариях певец Виктор Павлик.

Большинство поклонников отметили, что в этом парике ведущий стал похож на Олега Винника:

"А я то думаю, почему не показывается Винник, а его уже Демин заменил 😂 прямо чувствую, что скоро будет шампунь рекламировать 😂😂😂";

"лучше без волос.... очень плохие ассоциации...я бы даже сказала, что рядом с Вами чувствую конкуренцию за внимание мужчин 😅😂";

"Ну прям звезда рекламы шампуня!!!";

"Олег Винник на минималках 🔥";

"Сейчас волчицы налетят 😂❤️";

"Единственный плюс для вас - может быть теплее. 🤔😏😅 Но ведь для тепла - лучше шапка.) Мне Вы нравитесь таким, как есть, - без этого "апгрейда"";

"Винник нервно курит где-то в сторонке 🤣

"Есть люди, которым лучше без волос 😂";

"Слава, не гони)) Тебе подходит без волос!";

"Ой нет, шикардосная же лысина была, нормально же общались...".

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.