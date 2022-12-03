На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що росія може залишити Запорізьку АЕС взамін гарантій України щодо прокачки російського газу до Європи - про це повідомляють російські ліберальні ЗМІ. Раніше про ознаки того, що рф може піди з ЗАЕС говорив очільник «Енергоатома» Котін, однак офіційна Москва тоді такі наміри заперечувала.

Марічка Падалко відзначила, що зараз багато новин навколо російської церкви в Україні. По-перше, РНБО доручила уряду внести на розгляд Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій із центром впливу в рф.

По-друге, багато сайтів написали, що Києво-Печерська лавра офіційно стала частиною ПЦУ, але це не зовсім так. Насправді поки зареєстровано тамтешній монастир у складі ПЦУ і створено юридичну особу, яка може отримати згодом в користування майно, а відтак створюються можливості вибору для вірян.

Також повідомляється, що дипредставництва України вже в шести країнах отримали закривавлені пакунки: всередині були очі тварини. Раніше українським дипломатам в Мадриді прислали в конверті вибухівку.

На Харківщині виявили будинки, куди окупанти складали награбоване майно цивільних. В Куп'янську, теж Харківщина, правохоронці виявили кинуті при відступі окупантами документи, які, зокрема, містили доноси на проукраїнських мешканців та ветеранів АТО.

Також Марічка Падалко розповіла, що співак Стінг започаткував ініціативу, аби допомогти українцям пережити зиму - збирає насамперед спальники та їжу швидкого приготування.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.