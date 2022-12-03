На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что россия может оставить Запорожскую АЭС взамен гарантий Украины относительно прокачки российского газа в Европу - об этом сообщают российские либеральные СМИ. Ранее о признаках того, что рф может уйти с ЗАЭС говорил глава «Энергоатома» Котин, однако официальная Москва тогда такие намерения отрицала.

Маричка Падалко отметила, что сейчас много новостей вокруг русской церкви в Украине. Во-первых, СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Совета законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций с центром влияния в рф.

Во-вторых, многие сайты написали, что Киево-Печерская лавра официально стала частью ПЦУ, но это не совсем так. На самом деле пока зарегистрирован тамошний монастырь в составе ПЦУ и создано юридическое лицо, которое может получить впоследствии в пользование имущество, а затем создаются возможности выбора для верующих.

Также сообщается, что дипредставительства Украины уже в шести странах получили окровавленные свертки: внутри были глаза животных. Ранее украинским дипломатам в Мадриде прислали в конверте взрывчатку.

В Харьковской области обнаружили дома, куда оккупанты складывали награбленное имущество гражданских. В Купянске, тоже Харьковщина, правоохранители обнаружили брошенные при отступлении оккупантами документы, в частности содержавшие доносы на проукраинских жителей и ветеранов АТО.

Также Маричка Падалко рассказала, что певец Стинг положил начало инициативе, чтобы помочь украинцам пережить зиму - собирает прежде всего спальники и еду быстрого приготовления.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.