Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука, повідмила хорошу новину.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри, як особисто підписала цитатою зі своєї пісні боєприпас українського виробництва, який скоро полетить у бік російських загарбників.

"Тримай міцно, враже. З люттю, особисто від мене😜 Вперше за роки незалежної України налагоджено серійне виробництво артилерійського боєприпасу калібру 152мм. І про це нарешті можна говорити! Бо в цілях безпеки майже про все, що робить укроборонпром говорити не можна. Пишаємося. Віримо. Перемагаємо", — наголосила Христина Соловій.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку:

"Хтось дійсно буде тримати таку красу міцно 😁";

"🔥 хай палає ворог";

"Якщо пощастить, то особисто заряджу цю лялю))";

"нехай воно там все рознесе😍";

"Яка чудова новина! 👏🔥💪 З любов’ю до ворога - нехай тримають цей снаряд дуже міцно. 🙏🏻";

"Ця рашистька гидота утилізуется в два рази краще з такою щирою турботою від нашої мольфарки Соловій 🙌".

Христина Соловій ще в 2013 році прийшла на «Голос країни» зі сцен львівського андеґраунду, аби країна почула лемківські пісні. Тепер же її хіти «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» мають мільйонні перегляди на YouTube, а сама артистка збирає тисячні зали по всій країні.

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Христина Соловій здивувала кадрами, що назнімала в Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Соловій вразила Володимира Дантеса на новому фото.

Також Politeka писала, що Христина Соловій показала учасника "Голос країни", який її підкорив.