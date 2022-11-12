Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука, потужно висловилася про звільнення Херсона.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Соловій показала кадри з кліпу на свою пісню "До краю", який знімали в Херсоні ще до окупації, минулого року.

"Херсон - це Україна! Люди, як кораблі - співав Скрябін, а ми росли на цій пісні і зміцніли як кораблі. Тепер я творю свої пісні і знімаю кліпи у вільних українських містах і хай так буде завжди. У Херсоні швартувалися судна з багатьох країн світу. Цей шлях до наших днів - спільна мета багатьох поколінь українців. Мета усвідомлення себе, своєї цінності, самобутності та свого місця на світовій мапі. Це мандрівка для авантюрних пілігримів з пошуком власного шляху до мрії", — наголосила Христина.

Нагадаємо, Христина Соловій ще в 2013 році прийшла на «Голос країни» зі сцен львівського андеґраунду, аби країна почула лемківські пісні. Тепер же її хіти «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» мають мільйонні перегляди на YouTube, а сама артистка збирає тисячні зали по всій країні.

А напередодні повномасштабного вторгнення рф Христина встигла взяти участь у 12 созоні "Голосу країни", ставши зірковою радницею Святослава Вакарчука. Як відомо, музикант посідав місце тренера на початку шоу, проте після початку війни відмовився продовжувати зйомки у проекті.

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