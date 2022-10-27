Як пише Politeka.net , Крістіна Соловій - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Голосу країни", де була у команді Вакарчука. Не забуває Христина і про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповіла про "Азовсталь".
"Ніколи не проводила розіграші, але від цієї ідеї просто перехоплює дух!
Оголошую лотерею, головним призом у якій будуть 2 браслети (1 – для Instagram, 1 – для Facebook), зроблені з останньої довоєнної партії металу з Азовсталі!
Для мене Азовсталь – символ незламності наших воїнів. Надягши браслет – ніби отримуєш часточку їхньої суперсили", - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Дантеса, і написали коментарі:
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"Робитиму кілька донатів, щоб більше шансів було!", "Разом як сталь", "Разом ми сила", "Хай буде перемога", "Завжди було важко уявити, як такі реліквії можна відірвати від серця і руки, навіть за донати . Але це дуже круто".
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