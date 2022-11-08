Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука, відзначила одного з учасників нового сезону шоу.

Ще напередодні повномасштабного вторгнення рф Христина встигла взяти участь у 12 созоні "Голосу країни", ставши зірковою радницею Святослава Вакарчука. Як відомо, музикант посідав місце тренера на початку шоу, проте після початку війни відмовився продовжувати зйомки у проекті.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Соловій розмістила відео з "нокаутів", де молодий український військовий потужно виконав її авторську пісню.

"Я написала «Шкідливу звичку» у далекому й буремному 2014. Тисячі виконань цієї пісні на концертах, фестивалях і шоу майже затерли в пам‘яті ту першу емоцію, історію й імпульс, які надихнули мене на Шкідливу звичку. Аж раптом Олександр Свириденко співає її ось так💔 Згадала все і більше… Дякую тобі, Олександре, за цю версію. Хочу, аби в тебе все вдавалося. На службі і на сцені. Чекаю твоїх пісень", — написала артистка під відео.

Нагадаємо, Христина Соловій ще в 2013 році прийшла на «Голос країни» зі сцен львівського андеґраунду, аби країна почула лемківські пісні. Тепер же її хіти «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» мають мільйонні перегляди на YouTube, а сама артистка збирає тисячні зали по всій країні.

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