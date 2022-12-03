Певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука, сообщила хорошую новость.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала кадры, как лично подписала цитатой из своей песни боеприпас украинского производства, который скоро полетит в сторону российских захватчиков.

"Держи крепко, враг. С яростью, лично от меня 😜 Впервые за годы независимой Украины налажено серийное производство артиллерийского боеприпаса калибра 152мм. И об этом наконец можно говорить! Потому что в целях безопасности почти обо всем, что делает укроборонпром говорить нельзя. Гордимся. Верим. Побеждаем", - подчеркнула Кристина Соловий.

Поклонники в комментариях поддержали певицу:

"Кто-то действительно будет держать такую ​​красоту крепко 😁";

"🔥 пусть пылает враг";

"Если повезет, то лично заряжу эту лялю))";

"пусть оно там все разнесет 😍";

"Какая замечательная новость! 👏🔥💪 С любовью к врагу – пусть держат этот снаряд очень крепко. 🙏🏻";

"Эта рашистская гадость утилизируется в два раза лучше с такой искренней заботой от нашей мольфарки Соловий 🙌".

Кристина Соловий еще в 2013 году пришла на «Голос країни» со сцен львовского андеграунда, чтобы страна услышала лемковские песни. Теперь же ее хиты «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» имеют миллионные просмотры на YouTube, а сама артистка собирает тысячные залы по всей стране.

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий удивила кадрами, которые нанимала в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Соловий поразила Владимира Дантеса на новом фото.

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