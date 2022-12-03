Співачка Надя Дорофєєва показала, як люди чекають на її концерт на вулиці, щоб добре провести час.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва повернулася до України і тепер активно показує, як планує майбутній вихід музичних новинок, тренується з командою та готує серію концертів. Артистка цього разу поділилася відео зробленим перед виступом.

У ролику можна помітити, як багато людей бажають послухати композиції Наді, розслабитися та добре провести час. Зазначимо, що Дорофєєва також продовжує брати участь у пісенному шоу як один із членів журі.

"Як же буде круто!" – пише Надя під новими кадрами.

У мережі підтримують: «Яка атмосфера!; Боже, хай запустять людей якнайшвидше; нічого не знаю; ми вже тут ❤️; людям із концерту ще додому дістатися треба! Наразі транспорт ходить до 21.00; Надя, обожнюю тебе; дуже круто, запаліть на повну; So proud of you».

Раніше зірка вирішила пожартувати з прізвищем Каньє Веста, який захопився путіним і гітлером.

Варто зазначити, що Каньє нещодавно висловився про свою симпатію до гітлера та путіна.

"Я бачу хороше в Гітлері. Я люблю всіх. Цей хлопець винайшов автобан, винайшов мікрофон, яким я користуюся. Ви не можете заперечити, що він зробив щось хороше. Мені набридло це. Кожна людина має певну цінність, особливо Гітлер. А ще Гітлер був християнином. Мені подобається Гітлер", - сказав зірка і також назвав себе пропутинським.

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