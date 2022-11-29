Популярная украинская певица Надя Дорофеева уже не первый год занимается созданием сольных композиций. Артистка всячески продвигает и рекламирует новые клипы, а также перешла на украинский язык.

Не забывает Надежда при этом о стильной поддержке для выступлений – она много тренируется со своей командой и делится частью тренировок в Инстаграм, привлекая внимание к кадрам. Не обходится без забавных ситуаций и неловких моментов.

В этот раз случайный кадр во время обсуждений номера насмешил и саму артистку, которая занималась с группой в холодном зале:

«Обожаю тренировки на холоде. Кайфую» - с сарказмом написала Дорофеева.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Сейчас у Дорофеевой много концертов, у ее нового любимого тоже много дел, но свободное время они проводят вместе.

«Как только у нас есть свободное время, мы всегда проводим его вместе. Мы оба обожаем Киев и гулять по улице Рейтарской. Недавно особым для нас городом стал Львов и местная "Я Галерея" Павла Гудимова», – рассказала Дорофеева в интервью ТСН.ua.

Напомним, украинки вступились за Дантеса после его развода с Дорофеевой.

Также сообщалось, что у Тараса Цымбалюка новый роман после развода.

Кроме того, Politeka.net писала, что Квиткова рассказала, что спасло ее брак с экс-Холостяком Добрыниным.