Популярная артистка Надя Дорофеева показала, как теперь тренируется с командой в холода.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева уже не первый год занимается созданием сольных композиций. Артистка всячески продвигает и рекламирует новые клипы, а также перешла на украинский язык.

Не забывает Надежда при этом о стильной поддержке для выступлений – она много тренируется со своей командой и делится частью тренировок в Инстаграм, привлекая внимание к кадрам. Не обходится без забавных ситуаций и неловких моментов.

В этот раз случайный кадр во время обсуждений номера насмешил и саму артистку, которая занималась с группой в холодном зале:

«Обожаю тренировки на холоде. Кайфую» - с сарказмом написала Дорофеева.

Сейчас у Дорофеевой много концертов, у ее нового любимого тоже много дел, но свободное время они проводят вместе.

«Как только у нас есть свободное время, мы всегда проводим его вместе. Мы оба обожаем Киев и гулять по улице Рейтарской. Недавно особым для нас городом стал Львов и местная "Я Галерея" Павла Гудимова», – рассказала Дорофеева в интервью ТСН.ua.

Напомним, украинки вступились за Дантеса после его развода с Дорофеевой.

Также сообщалось, что у Тараса Цымбалюка новый роман после развода.

Кроме того, Politeka.net писала, что Квиткова рассказала, что спасло ее брак с экс-Холостяком Добрыниным.