Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на которого показала, как готовится к концерту в Киеве и заинтриговала зрителей.

На видео можно увидеть, как Надя со своим шоу-балетом репетирует яркий динамичный номер с хореографией. При этом на фоне звучит ее песня, которую она напевает в микрофон, активно двигаясь. Певица рассказала, что уготовила своим зрителям на концерте в Киеве два сюрприза – ее выступление откроет молодая певица, а еще на концерт придет "бывший" Нади Позитив.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Киев, для гостей концерта я подготовила два музыкальных сюрприза! Мой концерт начнет очень талантливая девушка с невероятным тембром – @lely45. Для меня очень важно поддерживать новых исполнителей сейчас. Рада, что именно ты откроешь концерт в этот вечер. А еще к нам присоединится мой… бывший @positiff. Знаю, как вам нравится его появление во время моих выступлений. До встречи 2 декабря в Stereo Plaza. Берегите себя".

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