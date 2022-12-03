Певица Надя Дорофеева показала, как люди ждут ее концерта на улице, чтобы хорошо провести время.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева вернулась в Украину и теперь активно показывает, как планирует будущий выход музыкальных новинок, тренируется с командой и готовит серию концертов. Артистка в этот раз поделилась видео, сделанным перед выступлением.

В ролике можно заметить, как много людей желают послушать композиции Нади, расслабиться и хорошо провести время. Отметим, что Дорофеева также продолжает участвовать в песенном шоу в качестве одного из членов жюри.

«Как же будет круто!» - пишет Надя под новыми кадрами.

В сети поддерживают: «Какая атмосфера!; Боже, пусть запустят людей поскорее; ничего не знаю; мы уже здесь ❤️; людям с концерта еще домой добраться надо! Сейчас транспорт ходит до 21.00; Надя, обожаю тебя; очень круто, зажгите по полной; So proud of you».

Ранее звезда решила подшутить над фамилией Канье Уэста, который восхитился путиным и гитлером.

Стоит отметить, что Канье недавно высказался о своей симпатии к гитлеру и путину.

"Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел автобан, изобрел микрофон, которым я пользуюсь. Вы не можете возразить, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек имеет определенную ценность, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер", - сказал звезда и также назвал себя пропутинским.

Напомним, Дорофеева показала свою репетицию и заинтриговала сюрпризом на концерте

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