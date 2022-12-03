Фото із монастиря, що перебуває в оренді УПЦ Московського патріархату, Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Кадри із РПЦ викликали цілий шквал коментарів під постом боксера.

Українці обурені, зокрема, тим, що під час війни Ломаченко підтримує московську церкву.

"Зміни вже паспорт, не муч себе", " якщо ти такий віруючий і хочеш щось допомогти в церкві своїми руками, так зроби це не на показ! Ти ж знаєш, що це зараз чутлива тема в суспільстві, навіщо ти провокуєш цією показухою розбрат в суспільстві? Хіба це не гріх?", "Віра не в церкві , а в серці , для зв'язку з Богом не потрібні посередники ,якщо ти дотримуєшся заповіді і помисли твої чисті, а те,що там відбувається , більше схоже на сатанізм , на жаль", " навіщо ці понти ?всі вже і так зрозуміли хто ти і за", - обурюються користувачі Мережі в коментарях.



Нагадаємо, раніше Ломаченко спантеличив українців висловлюваннями про війну на Донбасі: «Напруженість якась».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко висловився про війну з Росією: "Мої друзі..."

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