Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – відомий український телеведучий, який веде шоу "Холостяк". Зірка має дружину Христину, яка народила знаменитості трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. При цьому пара не приховує, що хоче ще щонайменше одну дитину. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила поговорити з фанами.

"Відповім на 10 питань", - написала знаменитості.

"Так, звичайно! У багатодітної мами по-іншому бути не може. За всі 3 вагітності стільки всього було - і обвивання пуповини, і довго не перевертався син, і великий плід... Але загалом у мене вагітності пройшли ідеально, пологи теж "Якісь легші, якісь складніші - але я щоразу виходила з пологового будинку з абсолютною впевненістю, що хочу повернутися сюди якнайшвидше", - написала Крістіна.

Нагадаємо, дружина Решетника відповіла, чому вони з дітьми залишаються у Києві без води, тепла та світла.

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