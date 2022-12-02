Сейчас украинцы делают все, чтобы хоть немного облегчить эту зиму нашим защитникам. Каждый мечтает о победе. Кристина Решетник отметила, что дети тоже хотят немного праздника.

Как сообщает Politeka.net, публикации знаменитостей в первые дни зимы значительно отличаются от прошлогодних. Большинство звезд отмечают, что в Украине с 24 февраля продолжается лютая зима. К ним присоединилась жена телеведущего Григория Решетника. Пост на эту тему появился на странице Кристины Решетник в Инстаграм.

1 декабря раньше для многих ассоциировалось с началом сказочной рождественской поры. В этом году все по-другому. Сейчас украинцы делают все, чтобы хоть немного облегчить эту зиму нашим защитникам. Каждый мечтает о победе. Кристина Решетник отметила, что дети тоже хотят немного праздника.

"Я уже писала, что зима для меня и не кончалась. Зима – это перманентное мое состояние. Но дети требуют праздника, просят ставить елку. Каково ваше отношение сейчас к новогодне-рождественским праздникам? Будете что-то отмечать, когда и как?", - написала Кристины Решетник.

Она также опубликовала видео, на котором красуется в шубке с красивой укладкой и макияжем.

В комментариях пользователи сети делились своими ощущениями о начале зимы, а также не забыли о комплиментах для Кристины: "Такая длинная зима – с февраля, что и не заметили, что уже пришла", "Боже мой, как это красиво. Поставили ёлку, дети возвращаются в отпуск и ждут праздника у себя дома", "Если семья вместе, наверное нужна елка! Но во многих семьях этого нет", "Какая же ты красивая".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.