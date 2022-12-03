Сейчас семья вернулась в Киев, где Григория Решетник работает, а сыновья ходят в садик и школу.

Как сообщает Politeka.net, супруга популярного телеведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина ответила, почему они с тремя детьми не покидают столицу даже после массированных обстрелов. Женщина призналась, что еще после 24 февраля они решили оставаться в Украине. Кристина Решетник решилась на откровения в Инстаграм-Сториз.

Сейчас семья вернулась в Киев, где Григория Решетник работает, а сыновья ходят в садик и школу. Кристина Решетник отметила, что они одни из первых вернулись в Киев после освобождения области и собственнными глазами видели, что россияне сделали в Макарове, Буче и Ирпине.

Семья видела ракеты над головой и пролетающих шахедов возле высоток. Сейчас они, как и другие украинцы много часов сидят без света, а иногда без воды. Но, как считает Кристина Решетник, - это мелочи и ничто.

"Но все эти тяготы - просто ничто по сравнению с тем, что ты находишся на своей земле. Я всегда была патриоткой своей страны, но после войны моя любовь к Украине приобрела космических масштабов. Не хочу никуда ехать, потому что себя комфортно чувствую дома. И горжусь тем, что таких как наша семья миллионы. Ведь нам нужно поддерживать экономику страны, нужно помогать армии и верить, нужно делать все, чтобы жизнь в Украине не прекратилась", - пояснила Кристина Решетник.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.