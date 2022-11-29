Кристина Решетник уговорила малыша сфотографироваться возле торта и шариков, которые они ему приготовили.

Как сообщает Politeka.net, 28 ноября, в семье ведущего и шоумена Григория Решетника был праздник. Самому младшему сыну знаменитости – Александру – исполнилось два годика. По этому случаю счастливая мама Кристина Решетник опубликовала в своем Инстаграм несколько снимок с празднования.

В частности, Кристина Решетник уговорила малыша сфотографироваться возле торта и шариков, которые они ему приготовили. Маленький Александр поспешил стать перед камерой и мило позировал. Мальчик счастливо улыбался, а на некоторых снимках поглядывал на тортик, который был украшен героями мультфильмов.

Ко всему прочему Григорий Решетник вместе с женой надули для сына яркие шарики в форме машинок и большой цифры - "2", которая напоминала, сколько исполнилось лет именнику.

"Забегает Сашуня в комнату, мы поем ему "С Днем рождения!". Он кричит: "Ураааа! Нямкааааа")))) Мой мальчик, пусть Боженька подарит тебе добрую судьбу, благословение! А мы, твои родители и братья, всегда будем рядом! Любовь наша", - подписала соответствующие снимки Кристина Решетник.

В комментариях под снимками пользователи сети оставляли свои пожелания, а также обращали внимание на то, что мальчик очень похож на свою маму.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.

Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась, как ее поздравили с днем рождения любимые сыновья и муж.