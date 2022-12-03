Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк". У звезды есть жена Кристина, которая родила знаменитости троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. При этом пара не скрывает, что хочет еще минимум одного ребенка. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила поболтать с фанами.

"Отвечу на 10 вопросов", - написала знаменитости.

"Да, конечно! У многодетной мамы по-другому быть не может. За все 3 беременности столько всего было - и обвитие пуповины, и долго не переворачивался сын, и крупный плод... Но в общем у меня беременности прошли идеально, роды тоже. Какие-то легче, какие-то сложнее - но я каждый раз выходила с роддома с абсолютной уверенностью, что хочу вернуться сюда как можно быстрее", - написала Кристина.

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