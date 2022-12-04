Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри зі зйомок литовської версії шоу "Маска".
"Сьогодні, коли весь світ захоплюється силою і мужністю українців, це захоплення треба підкріплювати всіма можливими способами. Тому свій виступ на литовському проекті Kaukės я намагалася зробити максимально потужним, щоби показати силу Україну і українців", — пише Руслана.
Лижичко обрала три пісні, які, на її погляд, найбільше передають сьогоднішні емоції українців та водночас демонструють нашу непереможність і особливе світло, що йде з наших сердець.
"🎭🌞 І саме в образі і під маскою сонця мені пощастило це відтворити як найсильніше. Першою була – Earth Song Майкла Джексона. Вона надривна. Вона про Землю. 🌍 Ми захищаємо свою землю і тому я обрала цю пісню. Приспів цієї пісні – це біль людського серця, яке розривається від того, як знищують землю. 💔 Ця пісня максимально передає те, що на душі у всіх нас", — наголосила співачка.
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Руслана також нагадала, що всі кошти, зібрані від глядацького голосування у фінальній програмі, будуть передані для реабілітації українських захисників.
Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.
Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.
Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.