Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила потужний пост, у якому звернулася до світу по допомогу для України.

"Нам потрібна допомога, щоб українці не замерзли і не залишили свої будинки в найсуворішу зиму в сучасній історії України. Ми не винні, що путін почав знищувати енергетичні об'єкти України, що путін та російські варвари намагалися окупувати Чорнобильську АЕС, вкрали Запорізьку АЕС та розбомбили інші електростанції. українці не винні у цьому російському варварстві", - заявила Руслана.

Лижичко навела кілька аргументів, чому світ має допомогти нам. По-перше, співачка наголосила, що дії росіян в Україні, руйнування енергетичної інфраструктури розглядаються як явний геноцид. За словами артистки, не допомогти Україні сьогодні – це пересунути лінію фронту далі на Захід та через кордон ЄС завтра.

"Прошу вас витримати цю зиму і залишитися з нами! Будь ласка, поділіться своєю енергією з нами, українцями! Будь ласка, пожертвуйте енергією, щоб допомогти нам вижити! І тоді весна, що наступає, обов'язково буде мирною! Слава Україні! Дякую всім, хто мене зараз чує! Нам потрібна допомога, щоб дати нам енергію і сили, щоб вистояти в боротьбі з вугільним Голіафом путінської росії, що приносить війну, горе і страждання на нашу землю, нам потрібна допомога, щоб перемогти разом в ім'я свободи, демократії та життя в гармонії з планетою!", - додала Руслана Лижичко.

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