Останнім часом Лижичко регулярно їздить різними країнами, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на потреби постраждалих від вторгнення рф.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала фотозвіт зі своєї чергової поїздки. В Афінах Руслана поклала квіти біля меморіалу на честь студентів Політехніо, які віддали своє життя за свободу і демократичні цінності.
"Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день студентів, та у Греції ця дата проходить особливо, оскільки припадає річницю студентських протестів проти військової хунти «чорних полковників» у 1973 р. Студенти Політехніо на знак протесту проти режиму забарикадувались в стінах університету, та в перші години 17 листопада уряд країни віддав наказ атакувати університет танкам. Близько 3:00 години ранку 17 листопада AMX 30 зламав головні ворота студмістечка університету", — розповіла Лижичко.
Тоді внаслідок зіткнень загинуло 24 особи.
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"На жаль, історія має тенденцію повторюватися...", — резюмувала співачка.
Шанувальники в коментарях підтримали артистку: "На жаль, так, історія нічого не вчить😭. Руслано, бережіть себе".
Нагадаємо, Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.
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