В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала кадры по съемок литовской версии шоу "Маска".
"Сегодня, когда весь мир восхищается силой и мужеством украинцев, этот восторг нужно подкреплять всеми возможными способами. Поэтому свое выступление на литовском проекте Kaukės я пыталась сделать максимально мощным, чтобы показать силу Украины и украинцев", - пишет Руслана.
Лыжичко выбрала три песни, которые, на ее взгляд, больше всего передают сегодняшние эмоции украинцев и в то же время демонстрируют нашу непобедимость и особый свет, исходящий из наших сердец.
"🎭🌞 И именно в образе и под маской солнца мне посчастливилось это воспроизвести как можно сильнее. Первой была – Earth Song Майкла Джексона. Она надрывная. Она о Земле. 🌍 Мы защищаем свою землю и поэтому я выбрала эту песню. Припев этой песни – это боль человеческого сердца, разрывающаяся от того, как уничтожают землю. 💔 Эта песня максимально передает то, что на душе у всех нас", — подчеркнула певица.
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Руслана также напомнила, что все средства, собранные от голосования зрителей в финальной программе, будут переданы для реабилитации украинских защитников.
Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.
Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.