Останнім часом артистка регулярно їздить різними країнами, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на потреби постраждалих від вторгнення рф. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лижичко відверто розповіла про свій виступ в Афінах та показала кадри з концерту.

"Виступ в Греції був надзвичайно важливим для мене. Важливим іміджево, політично, культурно. Попри те, що грецька влада на стороні України, всередині країни дуже потужно працює машина російської пропаганди і це не може не мати впливу на місцеве населення. Для мене ж Греція дуже близька… Близька своїм темпераментом, своєю культурою", — наголосила Руслана.

Співачка такод додала, що пам’ятає Грецію ще з часів Євробачення: коли Євробачення-2005 проходило в Києві, вона вручала нагороду Хелені Папарізу.

"Я відчуваю греків, як близьких і рідних нам людей, які стояли у витоків світової цивілізації. Як і греки, українці завжди були рушійною силою цивілізаційних процесів. Я виступила для української громади та поважних гостей в особі Послів дружніх до України країн. Це був благодійний виступ, на якому я через музику хотіла показати силу духу України. Я переконана, що музика саме той інструмент, який здатен об’єднувати. А нам зараз це вкрай необхідно!", — підкреслила Руслана Лижичко.

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