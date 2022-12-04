Популярна телеведуча Маша Єфросиніна після повернення в Україну активно взялася за зйомки.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала ефектне відео свого перевтілення. Спершу Марія показала себе без макіяжу та зачіски, в простому сірому светрі, а потім зробила різкий перехід: чхнула та постала перед шанувальниками з яскравим мейкапом, укладкою та в розкішній блискучій сукні.

"Київ. За два тижні дев‘ять зйомок! Я ніби в моєму довоєнному житті.. Поки не лунає тривога, поки не виходжу на темні вулиці, і поки не відкриваю новини… І тим не менш моя Україна - це ковток повітря", — зізнається Маша Єфросиніна.

У коментарях думки розділилися, частина підписників розкрикували жест ведучої в кадрі:

"Я дуже скузі, але виглядає так, ніби соплі розмазала навколо рота 😂";

"Тільки мене дивує, нащо соплі по губам розмазувати? 🤔 Хоч і красиво";

"Хотіла б я так з ранку - чхнула і вже при макіяжі) постійно часу на це не хватає, ще й по темряві🥴";

"І я так хочу зранку чхнути..і оп вже мейк на обличчі, а то малююю годину обличчя, як іду на роботу чи в справах, швидше ніяк не виходить..на жаль";

"Просто красуня 😍😍😍 а всі хто пишуть негатив, вам просто заздрять, Маша😉 Ви чудова".

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

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