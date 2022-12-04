В этот раз на своей странице в Instagram звезда показала эффектное видео своего перевоплощения. Сначала Мария показала себя без макияжа и прически, в простом сером свитере, а затем сделала резкий переход: чихнула и предстала перед поклонниками с ярким мейкапом, укладкой и в роскошном блестящем платье.

"Киев. За две недели девять съемок! Я будто в моей довоенной жизни.. Пока не звучит тревога, пока не выхожу на темные улицы, и пока не открываю новости… И тем не менее моя Украина - это глоток воздуха", — признается Маша Ефросинина.

В комментариях мнения разделились, часть подписчиков раскрикивали жест ведущей в кадре:

"Я очень скузи, но выглядит так, будто сопли размазали вокруг рта 😂";

"Только меня удивляет, зачем сопли по губам размазываться? 🤔 Хоть и красиво";

"Хотела бы я так с утра - чихнул и уже при макияже) постоянно времени на это не хватает, еще и по темноте🥴";

"И я так хочу утром чихнуть..и оп уже мейк на лице, а то рисую час лицо, как иду на работу или по делам, быстрее никак не выходит..к сожалению";

"Просто красавица 😍😍😍 а все кто пишут негатив, вам просто завидуют, Маша 😉 Вы восхитительна".

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.