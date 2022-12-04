Відома акторка, перша «Холостячка» Ксенія Мішина вирушила на зйомки нового серіалу до Хорватії. Для сцен зірці треба вивчити іноземну мову і говорити нею під час роботи. Причому сама Мішина вже помічала – більшість моментів, як і раніше, незрозумілі.

Взяла з собою Мишина та сина, про що розповідала раніше і навіть встигла похвалитися розвагами вечорами.

«Вважаю, що саме сьогодні розпочала свою важливу місію у хорватському проекті. Тому що першу сцену з текстом знято!» - похвалилася Ксенія вже після зйомок та поділилася емоціями з цього приводу.

Зазначимо, для артистки це вже не перший досвід роботи із закордонними проектами.

Також зірка поділилася результатами свого курсу медитацій.

"Було б ще крутіше, якби в пологовому будинку видавали не тільки інструкцію із застосування твоєї дитини, а й тебе теж.

Знайшов поломку, відкрив зміст, подивився на якій сторінці кажуть, як упоратися з цією проблемою і вуаля! Але ж, на жаль 😞 Буває, послухаєш різних розумних людей і все зрозуміло, а ось на практиці робота ще та :)", - зізнається Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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